Strade affollate? De Magistris: i vicoli sono stretti. Il sindaco partenopeo minimizza sulla presenza di perone in giro per la città

Per il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris minimizza sulle foto apparse sui social e sulla stampa delle strade della città piene di persone.

"Le immagini sulle strade affollate? Tutti sanno che qui certe strade sono vicoli stretti e pieni di negozi di quartiere, botteghe alimentari dove basta che dieci persone vadano a fare la spesa e può sembrare chissà che. I napoletani stanno rispettando con serietà i divieti e le regole".

Il sindaco sull’emergenza economica ha affermato che “Napoli, si sa, ha una economia sommersa, che comporta un aumento delle famiglie in difficoltà e il rischio che la camorra tenti di approfittare del disagio sociale. Ma ci siamo mossi subito. Abbiamo creato un fondo che raccoglie anche risorse immesse dal Comune e donazioni di privati. Da oggi sul nostro sito si può scaricare un pin e ottenere i buoni spesa da utilizzare negli esercizi commerciali indicati. Secondo i nostri calcoli ne potranno usufruire trentamila famiglie, ma abbiamo anche fatto altro. Abbiamo creato una banca alimentare di mutuo soccorso dove riforniamo gli enti e le associazioni che poi distribuiscono i pacchi sul territorio. E non dimenticherei la solidarietà diffusa, che non si fa pubblicità ma funziona".