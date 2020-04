Il 25 aprile raccontato dalla Cgil Un video con i messaggi dei lavoratori per celebrare il 75esimo anniversario della Liberazione

La Cgil Campania ha deciso di raccontare questo 25 aprile inedito in tempo di epidemia con un video.

Un video con cui il sindacato campano vuole celebrare il 75esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo che quest’anno non verrà ricordato con eventi e manifestazioni di piazza, rispettando le norme sul distanziamento sociale. La segreteria regionale ha pensato di raccogliere in un breve video, rilanciando l’hashtag dell’Anpi #bellaciaoinognicasa, i videomessaggi di lavoratori, lavoratrici e immigrati che hanno raccontato come festeggeranno l’anniversario del 25 aprile.

“Quest’anno – dice il segretario generale Cgil Campania, Nicola Ricci – festeggeremo il 25 aprile in maniera inusuale: da casa, dai luoghi virtuali. La memoria non va comunque dispersa. Il riscatto, la democrazia, l’antifascismo sono dei valori unici per tutta la Cgil insieme alla dignità del lavoro e della solidarietà. Viva il 25 aprile da luoghi remoti, buon 25 aprile a tutte e tutti”.