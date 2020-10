Il segretario del Pd Sarracino incontra Bassolino A Fondazione Sudd il segretario metropolitano dei dem è a colloquio con l’ex-sindaco di Napoli

Nella sede di Fondazione Sudd a Napoli è in corso un incontro tra il segretario metropolitano del Partito Democratico di Napoli, Marco Sarracini, e Antonio Bassolino.

Al centro dell’incontro le elezioni comunali di Napoli che si terranno nella primavera del 2021. Bassolino non ha nascosto su Facebook la sua voglia di riprovarci dopo che 5 anni fa a fermarlo furono delle primarie che si chiusero tra le solite polemiche per presunti brogli e alle quali era candidato anche lo stesso Sarracino

Antonio Bassolino è stato sindaco di Napoli dal 1993 al 2000, quegli anni rappresentano storicamente un periodo di novità e di crescita per la città.

Negli ultimi mesi, nonostante il Pd metropolitano di Napoli abbia parlato di campo largo da costruire per le comunali e di rinnovamento, i dem partenopei sono oscurati da un Vincenzo De Luca che sta mostrando una totale indifferenza al partito napoletano e che oggi ha in mano le vere chiavi di ogni accordo politico anche per le prossime amministrative.

L’incontro di oggi è comunque un segnale di una possibile convergenza tra il mondo bassoliniano e quello dei dem che spesso coincide ma che a Napoli soprattuto sono ben distaccati. Anche se questa volta Antonio Bassolino non si farà sbarrare la strada da un Partito Democratico che è ancora più debole rispetto a 5 anni fa.