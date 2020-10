Sorrento: Coppola nomina la nuova giunta Tra gli assessori anche lo chef stellato Alfonso Iaccarino

Il primo cittadino di Sorrento, Massimo Coppola, ha firmato il decreto di nomina dei componenti della giunta comunale.

Gianluigi De Martino, avvocato, già presidente del consiglio comunale, è stato nominato vicesindaco.

Gli assessori sono Alfonso Iaccarino, chef stellato ed imprenditore nei settori della ristorazione e dell’ospitalità, Rosa Persico, avvocato ed ex consigliere comunale, Antonino Fiorentino, commercialista, anche lui con una precedente esperienza in consiglio comunale e Valeria Paladino, avvocato, esperta in diritto ambientale, attiva nel mondo volontariato, tra i fondatori della delegazione di Marevivo della penisola sorrentina.

“Ho voluto al mio fianco una squadra eterogenea, sia dal punto di vista anagrafico che da quello delle esperienze professionali - commenta il sindaco Coppola - Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con gli assessori e con i consiglieri comunali eletti, per imprimere un nuovo corso nell'amministrazione della nostra città. Con le forze politiche che mi sostengono mi sono impegnato ad effettuare confronti a cadenza periodica. La composizione della giunta varata oggi, e le cui deleghe assegnerò con successivo provvedimento, sarà quindi oggetto di verifica tra un anno".