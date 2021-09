Napoli, l’addio commosso di de Magistris: "Ho dato tutto me stesso" Dopo dieci anni il saluto del "sindaco di strada" tra i banchi vuoti del consiglio

"Che provo? L'emozione non tanto il dispiacere, l'emozione di quello che sono stati 10 anni di vita dedicata alla città, ai napoletani. Ho dato tutto me stesso. Ho molto apprezzato questo Consiglio comunale che mette in sicurezza la città con l'approvazione del Bilancio, in un momento in cui ancora una volta ci avevano lasciati soli. Dieci anni indimenticabili che analizzerò nei prossimi gironi. Fatemi vivere queste emozioni dell'ultimo intervento in Consiglio comunale". Non nasconde la commozione l'ex pm, ormai anche ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Subito dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023. il sindaco della "rivoluzione arancione" rende il suo commiato alla città.

«Per me sono stati dieci anni di vita fondamentali. Le analisi politiche le lasceremo a dopo la campagna elettorale anche per evitare ogni tipo di strumentalizzazione politica. Devo dire che ho ricevuto tanto dai presidenti, dai consiglieri tutti, dagli assessori che si sono succeduti che hanno formato una squadra che ha sempre dato prova di volersi spendere per la città e sono contento che in questa fase conclusiva ci siano stati tanti giovani».

«È il mio ultimo intervento da sindaco - ha detto - potrei fare attacchi e difese, ma non è il momento». Il primo cittadino ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutti i dipendenti dell'amministrazione, «donne e uomini - ha evidenziato - che non di rado sono considerati parassiti, burocrati senza stimolo ma che invece hanno lanciato il cuore oltre l'ostacolo e senza i quali non avremmo resistito allo tsunami di dover amministrare la città senza soldi. Li ringrazio per il profilo umano e professionale, poi è chiaro che c'è qualche sacca ma è così ovunque».