Orgoglio Procida Capitale della cultura: "Grande sfida e nuove opportunità" Il sindaco Ambrosino emozionato per la cerimonia di apertura dell'evento oggi alle 18,30

Ci siamo, l’avventura della capitale italiana della cultura 2022 inizia oggi alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella che arriverà in elicottero a Terra Murata alle 18.30. Alla cerimonia interverranno oltre al direttore della manifestazione Agostino Riitano, anche il presidente della Camera, Roberto Fico, il ministro della Cultura Dario Franceschini, il governatore Vincenzo De Luca, e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

C’è grande attesa per la lectio magistralis dello studente di Somma Vesuviana Giovanni D’Antonio che sarà accompagnato musicalmente da Osvaldo Di Dio. Alle 16.30, in piazza Marina Grande, andrà in scena lo spettacolo teatrale open air “Moby Dick”, alle 18, la grande parata che, sempre da Marina Grande, attraverserà il cuore dell’isola. Il sindaco Dino Ambrosino è emozionatissimo, una grande sfida per Procida e un'opportunità per tutto il territorio.

“Al presidente Mattarella potrò dire solo grazie. Non era scontato puntare su una piccola realtà, un’isola. Poteva apparire come una scommessa, ma la commissione ci ha creduto così come ci ha creduto il Ministero della Cultura e la Regione Campania”

Il programma prevede 44 progetti (di cui 34 originali) e 150 eventi distribuiti in un cartellone di quasi 300 giorni di programmazione, con 350 artisti provenienti da 45 Paesi differenti del mondo. L’investimento complessivo ammonta a una ventina di milioni di euro, la maggior parte dei quali, quindici, di fondi regionali, ai quali si aggiungono risorse del ministero della Cultura e dell’amministrazione isolana. Nelle strutture alberghiere è già sold out per tutta l'estate.