Referendum, Andrea Buonocore: nessuna propaganda, solo soldi sprecati Il Presidente del Consiglio comunale di Vico Equense denuncia l'assenza di informaizone referendaria

Sulla consultazione referendaria di domenica prossima non c'è stata nessuna attenzione da parte dei media e degli stessi partiti che ne sono stati promotori. Uno scandalo secondo Andrea Buonocore, presidente del consiglio comunale di Vico Equense (sindaco nella trascorsa consiliatura).

"Sto assistendo basìto alla totale assenza dei partiti in questa delicata fase pre-referendum. Totale assenza di informazione, di discussione e di confronto. Addirittura in molti non sanno neanche che domenica prossima si vota. Le stesse bacheche, che sembrano non bastare mai, riservate ai manifesti a favore del "Sì" e del "No" tacciono inspiegabilmente ferendo la Democrazia, la Società e l'intero tessuto politico" dichiara Buonocore.

In effetti di propaganda per spiegare ai cittadini le ragioni della chiamata alle urne e le implicazioni del loro voto non se n'è registrata ovunque, col risultato che non si raggiungerà i lquorum e tutto resterà inviariato.

Aggiunge il Presidente: "La funzione dei partiti diventa sempre più effimera ed i cittadini vengono lasciati in balìa delle onde e senza un'adeguata informazione riguardo ad un importante evento democratico come quello delle elezioni.Nuovamente non si raggiungerà il quorum e tutto sarà come prima. Per assurdo, anche i partiti che hanno raccolto le firme per dare vita al referendum tacciono! Un silenzio che sperpera soldi pubblici che potevano essere spesi diversamente ed in maniera più efficace. Segnali che dovrebbero preoccupare ma che sembrano non interessare niente e nessuno".