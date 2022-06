"A Sant'Antimo rischio voti comprati, intervenga il prefetto di Napoli" Appello congiunto dei senatori Ruotolo e Valente: vigilare contro chi vuole condizionare le urne

"Chiediamo al prefetto di Napoli e alle forze dell’ordine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di voto di domenica 12 giugno per le elezioni comunali di Sant’Antimo, nel napoletano. Il rischio della compravendita dei voti è più che mai concreto e segnali in questo senso ci sono giunti da Sant’Antimo". Così, in una nota congiunta, i senatori Sandro Ruotolo e Valeria Valente.

Nel mirino dei due esponenti politici ciò che sta accadendo nella cittadina napoletana a poche ore dalle elezioni amministrative. "Una serie di candidati impresentabili sono stati cancellati poco prima della presentazione delle liste. Sant’Antimo torna al voto dopo l’ennesimo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni della camorra. Per questo motivo facciamo appello alla ministra Lamorgese di vigilare per evitare eventuali episodi di compravendita di voti, tentativi di avvicinamento davanti ai seggi e tutte quelle pratiche che strani personaggi potrebbero mettere in campo per tentare di controllare e condizionare il libero voto. A Sant'Antimo il voto dev'essere libero e incondizionato. Il voto è un diritto costituzionale che va difeso", la presa di posisizione di Ruotolo e Valente.