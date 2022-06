Elezioni Comunali 2022. Michele Arvonio nuovo sindaco di Tufino Prende il 57,8 per cento dei consensi

E' Michele Arvonio il nuovo sindaco di Tufino.

Per il leader della lista “Uniti per Tufino” il 57,8 per cento dei consensi, pari a 1333 voti.

Per lo sfidante Ferone Claudio 970 voti che valgono il 42,12 per cento alla lista “Tufino Progresso Civico”