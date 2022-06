Visciano: Sabatino Trinchese è il nuovo sindaco Vince un progetto con i giovani al centro

"Ha vinto la democrazia, il voto libero. È veramente un nuovo risveglio per la comunità che ha deciso, con le proprie matite, di mettere i giovani al centro": commenta così Sabatino Trinchese il risultato elettorale che lo ha decretato sindaco del piccolo comune del Nolano.

"Un'emozione immensa che già da subito diventa responsabilità - continua Trinchese - ringrazio la comunità per la fiducia ma un ringraziamento speciale va alla mia squadra che, con coraggio e determinazione, non si è mai risparmiata in queste settimane di intenso lavoro dimostrando sul campo l'amore per Visciano. Ed ora subito a lavoro".