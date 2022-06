Droga e cyber-sicurezza contro le nuove mafie, oggi il vertice a Napoli A Palazzo Reale con il ministro Lamorgese, il sindaco Manfredi e il governatore De Luca

Si riunisce a Napoli oggi il vertice internazionale sulla “Convenzione di Palermo”, il trattato Onu in materia di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, organizzato e promosso dall’Assemblea parlamentare dei Paesi del Mediterraneo, presieduta da Gennaro Migliore, in collaborazione con Unodc (Ufficio delle Nazioni Unite “Drugs and Crime”), la Procura generale presso la Cassazione e la “Fondazione Vittorio Occorsio”. L’incontro, che vedrà la presenza dei più importanti rappresentanti istituzionali dei Paesi del Mediterraneo, si terrà a Palazzo Reale. Oggi ad aprire i lavori intorno alle 14.30 saranno il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Due giorni di dibattiti, incontri, relazioni e proposte affidati a esponenti governativi, esperti e analisti chiamati a contrastare la nuova criminalità mondiale sempre più inserita nel tessuto economico sempre più “tecnologica”

La sessione di domani infatti sarà dedicata alla cybersicurezza con il procuratore generale Giovanni Salvi, il direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale Roberto Baldoni.