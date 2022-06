Michela Rostan al ministro Speranza: "Riaprire il Pronto soccorso a Vico" L'onorevole di Forza Italia ha presentato un'interrogazione per chiedere l'intervento del Governo

Finisce in Parlamento la querelle politico-sanitaria sulla chiusura del Pronto Soccorso all'Ospedale "De Luca e Rossano" di Vico Equense per iniziativa della parlamentare di Forza Italia Michela Rostan che ha presentato un'interrogazione al Ministro della Salute Roberto Speranza.

La questione è sempre la stessa: nell'emergenza pandemica la direzione generale dell'Asl Na3Sud chiuse il Pronto Soccorso per utilizzare il personale medico e infermieristico sui fronti caldi dell'assistenza agli ammalati di covid ricoverati in ospedale. Una decisione che sarebbe dovuta essere provvisoria, ma che di fatto si è prolungata generando forti contestazioni nella cittadinanza, nella politica e amminsitrazione cittadina, nel mondo delle associazioni locali che rivendicano il diritto ad avere un proprio PS a Vico.

"Il 21 ottobre del 2020, durante una fase cruenta dell'emergenza Covid, l'Asl Na3 Sud ha proceduto alla chiusura del Pronto soccorso dell’Ospedale «De Luca e Rossano» di Vico Equense al fine di riorganizzare i presidi ospedalieri e le relative risorse umane durante la pandemia avendo la necessità di recuperare spazi e personale da destinare alla lotta contro il virus - spiega l'on. Rostan - a distanza di quasi due anni, benché la fase emergenziale si sia conclusa, il presidio rimane ancora chiuso, provocando enormi disagi a tutta la zona".

Una situazione dovuta anche alla particolarità del comune di Vico Equense, il più esteso della Penisola Sorrentina.

Evidenzia la Rostan: ""Vico Equense ha una popolazione di circa 20mila abitanti, con una superficie di quasi 30 chilometri quadrati: è il più vasto comune della penisola sorrentina, nonché l'ottavo dell'intera città metropolitana. La zona ha una sua specificità morfologica, sia rispetto all’altitudine (parte da quota zero e arriva a circa 1444 metri sul livello del mare) sia turistica, che determina soprattutto in alcune fasi dell’anno una complessa e lenta percorrenza stradale con evidenti difficoltà per i mezzi di soccorso e il raggiungimento di altri presidi di emergenza".

Da qui la richiesta al Ministro, nel rispetto delle proprie competenze, di attivarsi per garantire a Vico Equense il presidio di Pronto Soccorso.

Nei giorni scorsi a Sorrento, per iniziativa del coordinamento diocesano diretto da don Carmine Giudici, parroco della cattedrale, si è svolto un incontro pubblico con il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri (M5S) per discutere di sanità pubblica nel post-pandemia.

Nell'incontro, mdoerato dal giornaista del Fatto Quotidiano Fabrizio d'Esposito, è intervenuto anche il Vescovo Mons. Francesco Alfano che sul tema territoriale ha invitato le parti a trovare punti di incontro nell'interesse dei cittadini e per garantire il diritto alla salute.