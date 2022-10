Caro energia, Manfredi conferma: "Sarà un Natale più sobrio a Napoli" Al via il piano di austerity del comune

Si è riunito la scorsa settimana il tavolo sull'energia al Comune di Napoli, la task force voluta dal sindaco Gaetano Manfredi che vede impegnati dodici tecnici tra docenti universitari e funzionari di Palazzo San Giacomo per mettere a punto il piano di austerity. L'obiettivo è ridurre i consumi per limitare l'impatto che le bollette energetiche avranno sul bilancio dell'ente. E in questa dimensione si pensa anche a un Natale meno illuminato e più sobrio come ha confermato il sindaco a margine della manifestazione di solidarietà per le donne dell'Iran promossa dalla Consulta delle elette del Consiglio comunale di Napoli.

'Stiamo valutando sia sull'illuminazione dei monumenti che sull'illuminazione natalizia di avere maggiore sobrietà dando solo dei segni e senza eccedere perché sarebbero degli sprechi considerando le difficoltà complessive di tutti nella gestione e nel pagamento dell'energia''.

"Il tavolo dei tecnici ci ha dato dei suggerimenti a breve termine sulla riorganizzazione dei nostri uffici, per promuovere azioni di risparmio energetico, per la riduzione degli sprechi e il miglioramento dell'efficienza''.

Il sindaco, nel ricordare che i provvedimento che saranno adottati dall'amministrazione ''si aggiungono a quelli già definiti dal Governo'', ha evidenziato che è necessario ''agire su tutti gli impianti fotovoltaici sia pubblici che privati per rimetterli in funzione e per promuoverne di nuovi così da garantire maggiore autosufficienza energetica puntando anche molto sulle comunità energetiche di cui a Napoli abbiamo un esempio molto importante a San Giovanni e che speriamo si possa replicare in altre parti della città''.