Ancora maltempo a Napoli, cadono calcinacci da un palazzo: strada chiusa - FOTO Sul posto l'intervento delle volanti della polizia

Momenti di paura in centro per la caduta di calcinacci da un palazzo. L'intervento della polizia ha consentito di transennare e mettere in sicurezza la strada (nella foto) particolarmente trafficata per la presenza dell'Università.

E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Napoli, quando il maltempo si è abbattuto ancora una volta sul capoluogo partenopeo con forti raffiche di vento.

Per fortuna nessun ferito, ma come detto solo qualche momento di apprensione.

Intanto anche sempre a causa delle avverse condizioni meteo restano chiusi cimiteri, parchi e viene interdetto l'accesso alle spiagge.

Di seguito le disposizioni del Comune

Fino alle ore 16 di domani, venerdì 20 febbraio, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo.

Sono previste precipitazioni sparse di moderata intensità, venti forti sud-occidentali con raffiche fino alla mattinata di domani e mare mosso, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti.

Sarà interdetto, per la durata dell’allerta, l’accesso ai parchi, alle spiagge e al pontile Nord di Bagnoli.

