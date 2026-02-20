Addio ad Angela Luce: l'attrice si è spenta oggi ad 87 anni

Napoli e il mondo dello spettacolo piangono Angela Luce, pseudonimo di Angela Savino, si è spenta oggi all'età di 87 anni
Una carriera tra i giganti
Nata nel cuore di Napoli, nel rione Sanità, Angela Luce è stata un vero e proprio simbolo della napoletanità nel mondo
Il Cinema: Ha lavorato con registi del calibro di Luchino Visconti (Lo straniero), Pier Paolo Pasolini (Il Decameron) e Mario Martone (L'amore molesto), vincendo un David di Donatello e un Nastro d'Argento.
Il Teatro: È stata una delle protagoniste indiscusse accanto a Eduardo De Filippo, portando in scena la veridicità e la passione viscerale delle donne napoletane.
La Musica: La sua voce profonda ha dato nuova linfa alla canzone classica napoletana. Impossibile non ricordare la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 1975 con Ipocrisia, brano che divenne un successo internazionale.