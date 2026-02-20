IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Le voci di dentro Dalle viscere della SSC Napoli arrivano voci di errori di calcolo e di preparazione dei partenopei

Una vocina perfida e indisponente - proveniente direttamente dalle viscere della SSC Napoli - continua a raccontarmi di errori di calcolo e di preparazione dei partenopei. Sotto accusa in questo caso ci sarebbero direttamente Antonio Conte e il suo staff tecnico. Pare, infatti, che André-Frank Anguissa fosse stato restituito alle loro cure in perfetta salute, ma con la sola raccomandazione di non calcare oltremodo la mano nel recupero muscolare e fisico del calciatore. Il culto del lavoro e della personalità (di Conte) avrebbe però, purtroppo, resa vana quella esortazione, generando - come tutti sanno - l'ennesimo stop del camerunese.