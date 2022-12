I "nuovi" protagonisti della politica in Costiera tra Italia Viva, Azione e Free Mette radici in Penisola il Movimento che si ispira al sindaco di Bacoli Josi Della Ragione

Continua il riposizionamento di esponenti politici della Penisola Sorrentina rispetto al nuovo scenario politico nazionale e crescono le simpatie e le adesioni al cosiddetto Terzo Polo, l'alleanza elettorale di Calenda e Renzi destinata a dar vita un unico soggetto politico e che sembra esercitare un forte fascino su vecchie e nuove conoscenze della politica locale.

Stefano Marzuillo con "Italia Viva" e Antonino Maresca con "Azione"

All'indomani della nomina dell'avv. Stefano Marzuillo a responsabile cittadino di Italia Viva a Sorrento un altro avvocato e vecchia conoscenza dell'amministrazione sorrentina, Antonino Maresca, aderisce al Terzo Polo e diventa coordinatore di "Azione" a livello peninsulare. Un'operazione che non è soltanto politica, ma che ha un riflesso pure sul piano amministrativo perchè è rappresentata dal consigliere Federico Cuomo che, annuncia Maresca, va a sostenere la maggioranza del sindaco Massimo Coppola. “Il nostro progetto civico e politico – spiega l'avv. Maresca – è di sostenere il cosiddetto “buon governo”, il buon agire politico nell’interesse comune, senza limiti ideologici ed intenti personalistici. A Sorrento siamo già pronti a sostenere, esternamente alla giunta, l’amministrazione guidata dal sindaco Massimo Coppola con la presenza in Consiglio comunale di Federico Cuomo che darà il proprio contributo per realizzare il programma di mandato nel pieno ed esclusivo interesse della città".

Ex UDC, Maresca è stato consigliere comunale a Sorrento e insieme a Marzuillo, entrambi molto vicini al sindaco di Sant'Agnello Piergiorgio Sagristani, anch'egli dell'UDC prima di passare a Fratelli d'Italia di cui è stato di recente nominato coordinatore della Penisola Sorrentina. Alle ultime elezioni politiche il Terzo Polo ha candidato l'assessore metese Biancamaria Balzano che, pur non essendo eletto, ha dato il via all'espansione della rappresentanza territoriale dell'area politica del duo Renzi-Calenda.

Salvatore Mare con il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione fonda "FreePiano"

Un'altra novità riguarda invece Salvatore Mare, ex consigliere comunale a Piano di Sorrento del Movimento 5 Stelle, che dopo la mancata elezione in consiglio comunale alle amministrative del 2021 (dove è stato candidato nella lista dell'attuale sindaco Salvatore Cappiello) ritorna sulla scena aderendo al Movimento Free di Josi Della Ragione, il sindaco di Bacoli, che gode di un crescente consenso per il suo attivo e fattivo impegno amministrativo cui guardano con crescente interesse espressioni politiche che si possono definire "alternative" rispetto alle maggioranze che governano in molte città.

Mare è quindi diventato il rappresentante di "FreePiano" con l'obiettivo di rappresentare "...una voce popolare che possa rivolgersi particolarmente al comprensorio, riferendosi a valori imprescindibili quali coerenza, tutela del bene pubblico e del territorio. Josi Della Ragione è l’evidenza lampante che con impegno e competenza, con la passione e l’amore verso la propria città, si possono ottenere risultati strabilianti per la comunità, proprio lì dove le amministrazioni non riescono a gestire nemmeno l’ordinaria quotidianità". Nuovi esponenti del Movimento di Della Ragione sono stati nominati anche a Meta dove l'imprenditore turistico Antonio Coppola rappresenta "FreeMeta", mentre a Vico Equense il referente di "FreeVico" è Paolo Colloca.

La situazione più critica riguarda invece il Partito Democratico di cui, ad eccezione di Sant'Agnello e Vico Equense dove sono attivi circoli locali, si sono perse le tracce.