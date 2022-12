Turismo, gli extralberghieri di Atex chiedono a De Luca più investimenti Una lettera augurale per il 2023 per dare una svolta anche alle politiche della Regione Campania

E' un messaggio augurale di buon anno al Presidente della Regione Campania dai toni un po' speciali quello che porta in calce la firma di tutta l'organizzazione di Atex, l'associazione regionale degli operatori turistici extralberghieri, che hanno espresso apprezzamento a Vincenzo De Luca per le considerazioni espresse al Ministro del turismo, ma hanno anche evidenziato ritardi e disfunzioni a livello regionale.

Atex: "Il 2023 sarà un anno difficile e importante per l'economia campana"

Scrivono i rappresentanti di Atex: "Il 2023 sarà uno anno difficile e importante per l'economia regionale e per il settore del Turismo. Abbiamo apprezzato le Sue recenti dichiarazioni in cui afferma: c'è una invasione di turisti in Italia e in Campania che consente al paese e alla Regione di reggere per l'importanza del comparto turistico, insieme all'edilizia. Il 2023 però non sarà semplice anche per le incognite sulle forniture energetiche ma soprattutto perché alcune decisioni sul Sud ancora non vengono prese dal Governo, come ad esempio la ripartizione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione".

Spiega Sergio Fedele, presidente campano di Atex: "Verissimo Presidente, il Governo deve accelerare su tutte le misure che impattano sul Sud e deve rimodulare i fondi del Pnrr, destinando maggiori risorse al Turismo che ha ancora una volta dimostrato di essere traino della nostra economia. Ma Presidente, ci consenta, anche la Regione Campania deve fare molto di più per il turismo. Basti pensare che proprio per il caro-bollette, al momento, bandi regionali di oltre 60 milioni di euro sono stati destinati al settore manifatturiero e all'artigianato, escludendo inspiegabilmente il Turismo".

Bonus energia: il confronto con le altre regioni italiane

Continua Fedele: "Basti pensare che altre Regioni, come ad esempio la Lombardia, hanno destinato recentemente oltre 30 milioni per la riqualificazione delle strutture ricettive (alberghiere ed extralberghiere) al fine di aumentare la competitività del sistema d'accoglienza locale. Basti pensare che in queste settimane vari territori stanno presentando i rispettivi Piani di Promozione per il 2023, dotati di ingenti risorse, attraverso strategie di marketing coordinate, evitando interventi scollegati tra di loro.

Noi siamo in grave ritardo e dobbiamo seguire queste direzioni se vogliamo dare al Turismo quel sostegno indispensabile per raggiungere obiettivi che sono sicuramente alla nostra portata. Auspichiamo che il 2023 possa realmente imprimere una importante accelerazione al Turismo Campano. Gli operatori economici sono pronti. Ora tocca a Lei".