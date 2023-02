Primarie Pd Napoli: in città vince Schlein "Dato eclatante" Staccato Bonaccini di una manciata di voti: 898 contro 881

"A chiusura di tutti i seggi di Napoli città, il risultato definitivo è di 898 voti per Elly Schlein e 881 per Stefano Bonaccini. Ci troviamo dinanzi ad un dato numerico e politico eclatante se consideriamo le forze che erano in campo e le previsioni della vigilia. La proposta di Elly vince a Napoli, perché la candidatura che più di tutte raccoglie la profonda voglia di cambiamento che c'è nel nostro popolo". Lo rende noto il comitato di Elly Schlein candidata alla guida del Pd.

"Ce l'abbiamo fatta nella città di Napoli, capovolgendo tutte le previsioni. Non era scontato che a Napoli vincesse la nostra mozione e siamo convinti che la partita del 26 febbraio è più che mai aperta". Lo dice, in una nota, Sandro Ruotolo, portavoce campano della mozione Schlein. "C'è voglia di cambiamento, di un partito che si apra alla società civile, che chiuda con la stagione dei signori delle tessere e dei pacchetti di voti, che si occupi degli ultimi, di quelli che non hanno mai voce", ha aggiunto.