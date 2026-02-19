Napoli: E' il giorno dell'addio al maestro Vincenzo D’Agostino L'ultimo saluto al grande compositore e paroliere napoletano

E' il giorno dell'addio al maestro Vincenzo D’Agostino, compositore e paroliere di tantissimi testi di grande successo venuto a mancare a Napoli, vinto da un male incurabile.

La salma è esposta nella storica parrocchia dei Santi Giovanni e Paolo, nel quartiere di San Giovanniello, per consentire alla cittadinanza di rendergli l’ultimo saluto.

I funerali saranno celebrati questa mattina alle ore 12:00 nella stessa parrocchia (Nuova), in Piazza Ottocalli. La chiesa di San Giovanni e Paolo rende omaggio al maestro D’Agostino, come fu per il tenore Enrico Caruso, i due uniti dalla musica.

"Come Municipalità 3 Stella San Carlo all'Arena, ci stringiamo con affetto alla famiglia e alla città tutta, condividendone il dolore. Ricorderemo con con amore attraverso i suoi testi il maestro D’Agostino, il cui esempio umano e artistico resterà vivo nei cuori di tutti noi".