Tragedia Ischia: oggi il Governo presenta le ordinanze Lo ha annunciato il Commissario Straordinario per la Protezione Civile, Legnini

Il commissario straordinario per la Protezione Civile ad Ischia Giovanni Legnini torna sull'isola per presentare "le tre nuove importanti ordinanze speciali per Casamicciola, Lacco Ameno e Forio che daranno un concreto e deciso avvio alla ricostruzione pubblica". Alle 15:30 è convocata una conferenza stampa online.

Come si ricorderà nell'isola nello scorso novembre, dopo forti piogge crollò un costone del Monte Epomeo, con detriti e fango che si sono abbattuti in particolare a Casamicciola e Lacco Ameno, provocando 12 vittime e oltre duecento sfollati.