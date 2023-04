Record da sindaco in Campania: Pomigliano d'Arco, si ricandida a 83 anni E' la storia di Lello Russo per sei volte primo cittadino della sua comunità

Lello Russo non molla e torna a candidarsi alla carica di sindaco per l'area riformista a Pomigliano d'Arco che guida una coalizione di 11 liste, tra le quali i socialisti, ma anche una civica nella quale sono confluiti i 'dissidenti' del Pd locale, ed il segretario cittadino dei Dem, nonchè ex vicesindaco, Eduardo Riccio, che presentò le proprie dimissioni poche ore prima di quelle di massa dei 13 consiglieri comunali che lo scorso febbraio decretarono lo scioglimento del consiglio comunale.

"Sono un politico di lunga esperienza e ho fatto il primario ospedaliero per 54 anni in un settore dove le emergenze erano quotidiane.

I cittadini di Pomigliano d’Arco mi hanno dato lustro della loro fiducia per decenni, siamo in simbiosi, conosco le loro virtù e i loro vizi come loro conoscono i miei. È un rapporto che si rinnova spontaneamente, ogni qual volta che la città ha bisogno di risollevarsi. Come quest’anno in cui sono stato designato dalla coalizione riformista candidato a sindaco col compito di ricostruire la Politica. Ci sono tutte le motivazioni per farcela."

Russo, 83 anni, ex senatore di area socialista, è stato sindaco di Pomigliano d'Arco per ben sei volte, per un totale di 25 anni di guida della città.