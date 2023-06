A Meta il Partito Democratico si confronta sull'Unione dei Comuni della Penisola Appuntamento al Centro Culturale S. Lucia alle 19 col prof. Ferdinando Pinto che tratterà il tema

Si ritorna a parlare di Unione dei Comuni della Penisola Sorrentina per iniziativa dei locali circoli del Partito Democratico. L'appuntamento è per martedì 20 giugno alle ore 19 al Centro Culturale "Santa Lucia" a Meta dove il Prof. Ferdinando Pinto, docente ordinario di diritto amministrativo dell'Università di Napoli Federico II relazionerà sul tema: "Verso l'Unione dei Comuni della Penisola Sorrentina: approfondimento normativo".

L'argomento ha trovato nell'ex sindaco di Sant'Agnello, Piergiorgio Sagristani, il più forte sostenitore tant'è che il consiglio comunale di Sant'Agnello, prima della decadenza di fine consiliatura, ha approvato la bozza di statuto. Per il momento nessun altro Comune della Penisola Sorrentina ha fatto altrettanto e nei prossimi giorni i sei sindaci si sono dati appuntamento per approfondire l'argomento e, come ha ribadito il sindaco di Meta e consigliere metropolitano Giuseppe Tito, proseguire su questa strada perchè è importante coordinare l'azione sul territorio, ma rivedendo alcuni passaggi dello statuto in modo da renderlo funzionale alle reali esigenze del comprensorio.

L'iniziativa del Partito Democratico va nella direzione di approfondire gli aspetti normativi di questo ente che, se costituito, assume una vera e propria fisionomia istituzionale con competenze trasferite dai comuni aderenti e anche le relative risorse finanziarie.