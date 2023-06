Napoli, prima conferenza programmatica del nuovo PSDI. Simeone: Si torna a casa Eletto il Coordinamento provinciale, con il Segretario Prof. Francesco Scala con i due vice

Si è svolta oggi, la "Prima Conferenza Programmatica e Organizzativa del PSDI" provinciale e cittadino napoletano. L'assemblea presieduta da Nino Simeone, membro della Segreteria e Coordinatore regionale della Campania ha eletto il Coordinamento provinciale, con il Segretario Prof. Francesco Scala con i due vice, Luigi Piscopo e Antonio Murolo, nonché quello cittadino di Napoli, con il Segretario Edvige Mariani e i due vice Maurizio Barbarino e Francesco Imperatrice.

"È stata una discussione ampia e profonda e i tanti compagni intervenuti hanno deciso unanimamente di intraprendere il percorso di ricostruzione del Partito Socialdemocratico Italiano, sul nostro territorio. Partendo dalla base, che in questi ultimi 20anni è stata abbandonata al suo destino. Tanti compagni e compagne, amici e amiche, che non hanno avuto più diritto di cittadinanza e non si sono sentiti rappresentati dagli attuali soggetti politici. Uomini e donne che hanno voglia di tornare a fare politica sul proprio territorio, potendo rappresentare nuovamente la cultura riformista, socialista e democratica in piena libertà, senza vincoli di appartenenza a questo o a quella componente di Partito. Non vogliamo essere l'ennesimo Partito, perchè non ce ne bisogno, e tantomeno l'ennesimo simbolo elettorale. Noi vogliamo semplicemente ed onoratamente tornare ad essere i "Socialdemocratici Italiani".