Sangiuliano: "Fratelli d'Italia è partito reale, altri sono di cartapesta" Il ministro: "Stiamo facendo molto per Napoli. Regionali 2025? E' legittimo, se si lavora bene"

"E' importante l'idea che ci sono partiti di cartapesta e ci sono partiti reali che sono immersi tra la gente, tra le persone, che ne vogliono raccogliere le istanze, che ne riconoscono le difficoltà quotidiane e le sofferenze e vogliono fare qualcosa di reale e di concreto per alleviarle, per risolvere e intervenire sul territorio". Lo ha detto il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano all'inaugurazione della nuova sede di Fratelli d'Italia nel centro di Napoli, in corso Umberto. "Poi ci sono partiti - ha aggiunto - che invece si limitano soltanto a slogan, e questa è una profonda differenza. Avere una sede fisica non è soltanto avere un ufficio, significa avere un presidio dove è possibile raccogliere idee e progetti. Qui siamo nel centro della città di Napoli, tra i quartieri Pendino, Mercato e San Lorenzo, una zona che conosco molto bene e dove c'è stato sempre un radicamento storico e popolare della destra napoletana. accanto ai cittadini.In un'epoca in cui la politica è diventata tutta social è bene recuperare un rapporto umano e diretto in cui un partito, Fdi, torna a essere la cinghia di trasmissione tra i problemi reali delle persone, i problemi quotidiani e le istituzioni; in modo che raccogliendo le istanze sul territorio queste possano essere poi trasferite nelle istituzioni".

A chi gli chiedeva se FdI intenda candidarsi a governare la Campania nelle regionali del 2025, Sangiuliano risponde: "Le cose per la città di Napoli le stiamo facendo e se le fai ti puoi candidare legittimamente al governo del territorio".