Napoli, question time in consiglio regionale sull'Ospedale Unico di Sant'Agnello Il consigliere Gennaro Saiello del Movimento 5 Stelle ha interrogato la giunta sull'opera pubblica

In Consiglio Regionale della Campania si è discusso del progetto del nuovo Ospedale a Sant'Agnello all'indomani della sua bocciatura da parte del consiglio comunale della cittadina costiera con la motivazione dei rischi connessi alla particolare criticità del sottosuolo nell'area di costruzione dell'ospedale, oltre a una serie di irregolarità nell'iter amministrativo.

A proporre l'argomento è stato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello che nell'interrogazione presentata ha richiamato i punti salienti in base ai quali il consiglio comunale di Sant'Agnello ha bocciato l'opera accogliendo di fatto le osservazioni presentate dalle associazioni ambientaliste contrarie al progetto per l'instabilità idrogeologica dell'area.

Inoltre Saiello ha evidenziato la mancanza di un parcheggio nel progetto e il problema della viabilità in una zona oggetto di un intenso traffico turistico auspicando l'individuazione di una diversa area per la realizzazione dell'ospedale.

L'assessore Marchiello: l'Università ha attestato la sicurezza dell'intervento

E' toccato all'Assessore Antonio Marchiello rispondere all'interrogazione di Saiello evidenziando che il progetto del nuovo ospedale è incluso nell'accordo di programma sottoscritto col Ministero della Salute e quello dell'Economia il 23 agosto 2019 per un importo di 63 mln di euro.

Successivamente alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera, con decreto dirigenziale 162 del 31 marzo 2023, l'importo complessivo dell'opera è stato rideterminato in 93 mln, di cui 83,6 da parte dello Stato, 4,4 mln dalla Regione e 5 mln azienda asl napoli 3 sud.

Rispetto alle contestazioni sulle presunte criticità del sito individuato per la costruzione dell'ospedale, Marchiello ha spiegato che la scelta progettuale prevede il consolidamento delle cavità del sottosuolo con getto di controcalotta in blocco di calcestruzzo e calcestruzzo cellulare, il che rende assolutamente sicura la struttura come asserito anche dagli studi scientifici svolti dal Dipartimento di Ingegneria dell'Università Parthenope dimostrando che dalla realizzazione dell'opera non deriva alcun pericolo di instabilità per il sito. Inoltre Marchiello ha spiegato che è in corso di completamento uno studio specialistico integrativo sull'impatto del traffico del nuovo ospedale e la riconversione dei due ospedali esistenti, quello di Sorrento e quello di Vico Equense.

Le misure di mitigazione utili del traffico non hanno nessun impatto sul progettazione del nuovo ospedale. Inoltre non sono stati forniti i dettagli circa le criticità sollevate e che hanno portato al voto contrario del consiglio comunale.

"La progettazione esecutiva del nuovo ospedale è soggetta alla verifica dell'ente certificatore Rina Cec srl che ne attesterà la sicurezza nella sua versione finale e rispetto a tutte le norme vigenti - ha concluso Marchiello - Per quanto concerne il diverso utilizzo delle risorse finanziarie disponibili l'opera è inclusa nell'accordo di programma e si tratta quindi di risorse vincolate finalizzate alla realizzazione del nuovo ospedale".

Le parti interessate - Stato, Regione e Asl Napoli 3 Sud - attendono la pubblicazioni degli atti del Consiglio Comunale di Sant'Agnello sull'argomento per controdedurre e assumere le iniziative conseguenti.