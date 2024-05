Renzi: "Se a Sud votate di nuovo Salvini siete recidivi. Lega vuol distruggervi" "L'Autonomia differenziata vi devasterebbe. Salvini dice meno Europa, io dico meno Salvini"

"Se volete votare Salvini votatelo. L'avete votato l'altra volta, se non vi e' bastato diventa recidiva". Lo dice Matteo Renzi, parlando a Ercolano (Napoli) e rivolgendosi ai cittadini della Campania. "Come fate a votare la Lega in questo territorio", si chiede l'ex premier e leader di Iv, a margine dell'inaugurazione della nuova piazza intitolata a Carlo di Borbone, "quando la Lega vorrebbe fare un'autonomia che vi distruggerebbe. Non riesco a capire come si possa sostenere la Lega e, siccome la partita sara' tra noi e Salvini, lui dice meno Europa e io dico meno Salvini". Se gli elettori del Sud vorranno votare Salvini, conclude il candidato di Stati uniti d'Europa, "a Firenze si dice 'mal voluto non e' mai troppo...".