Elezioni: tappa in Campania per la segretaria del Pd Elly Schlein Sarà ad Aversa, Napoli ed Avellino

Elly Schlein sarà domani a Napoli per partecipare alla manifestazione "La Via Maestra" indetta da 150 associazioni e dalla Cgil, a difesa della costituzione, per la democrazia, per la pace, contro ogni diseguaglianza e a difesa dell'Unità del Paese.

Il suo tour elettorale a sostegno dei candidati sindaci e delle candidate/i del Pd alle elezioni europee farà tappa anche ad Aversa e ad Avellino.

Le tre le tappe in Campania: ore 12.00 Aversa - Piazza Municipio, comizio in piazza con il candidato sindaco, Mauro Baldascino, ore 14.30 Napoli - partecipazione alla manifestazione nazionale "La via Maestra"; ore 17.00 Avellino - Corso Vittorio Emanuele II - ingresso villa comunale, comizio con il candidato sindaco, Antonio Gengaro.

"Vogliamo costruire, insieme a tante e tanti, il futuro delle nostre città. I nostri candidati sono in campo usando il linguaggio della concretezza, sui territori, casa per casa, a parlare con tutte e tutti con l'unico obiettivo di raccontare la nostra idea di Paese e di Europa, attenti ad accogliere le richieste e i bisogni delle persone per poter meglio amministrare le nostre comunità e far sentire più vicina la voce dell'Europa", così in una nota del Pd della Campania.