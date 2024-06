Napoli, Misiani Pd: "Continueremo con lo stesso impegno per sfide future" "Risultato Europee ha premiato proposte chiare e il grande lavoro messo in campo"

"Il risultato delle elezioni europee ha premiato la forza delle idee, le battaglie a viso aperto su temi chiave per il futuro della Campania e del Mezzogiorno, il grandissimo lavoro messo in campo dal Pd e dalle nostre candidate e candidati."

E' la riflessione del Pd Campania in una nota

"In un quadro europeo difficile (vedi Francia, Germania, Belgio) e nel contesto di un crescente e preoccupante astensionismo (che a livello nazionale ha purtroppo superato il 50 per cento), nonostante il consolidamento della Destra, il PD ha ottenuto un risultato straordinario: in Campania è il primo partito con il 22,2%. Rispetto alle politiche del 2022 la crescita è davvero formidabile: +6,3% e +74.005 voti.

Viene premiato l’atteggiamento unitario, la linea netta sui temi chiave (dall’autonomia differenziata al salario minimo e al fondo sviluppo e coesione) e la forza e il radicamento della lista Pd.

Secondo le nostre indicazioni dovremmo eleggere 5 europarlamentari Pd nella Circoscrizione Sud. Un risultato che ci gratifica e, allo stesso tempo, ci rende consapevoli di dover continuare le nostre battaglie con coerenza e determinazione per le sfide future che attendono il Pd Campano."