Misiano Pd: "Campania a difesa della comunità Lgbtqia+ Simbolo di accoglienza e di azione concrete

Il partito democratico della Campania aderisce al Napoli Pride Park 2024, in corso dal 21 al 28 giugno, giorno in cui vedrà la partecipazione della nostra segretaria nazionale Elly Schlein e, alla manifestazione del Napoli Pride, che si terrà sabato 29 giugno.

Napoli e la Campania, ancora una volta, dimostrano di essere simbolo di accoglienza e di azioni concrete a difesa e a promozione dei diritti Lgbtqia+, contro ogni pregiudizio in base all’orientamento sessuale, al genere, all’identità di genere.

Il Pd sarà in Piazza insieme a tante e a tanti: ci metteremo in movimento per i diritti, le pari opportunità e per la tolleranza, per una democrazia vera, compiuta.

Sarà un momento per ritrovarsi attraverso il confronto, le idee, attraverso voci diverse ma accomunate dallo stesso spirito di tolleranza e di riconoscimento dell’altro, senza odio e senza paura, senza disuguaglianza, né discriminazione.

Il PD, come forza popolare e riformista, farà la sua parte per guidare il cambiamento attraverso il dialogo, l’approfondimento, per favorire una politica nazionale ed europea che sia fondata sull’affermazione dei diritti umani, sociali, civili, sul rispetto dell’ambiente, la tutela del lavoro e della dignità dei lavoratori e volta a contrastare ogni tipo di violenza dando ascolto e chi soffre.

La strada per raggiungere un concreto avanzamento dei livelli di libertà, di uguaglianza e di civiltà di tutte le cittadine e i cittadini è ancora lunga.

Siamo convinti che un’azione congiunta a tutti i livelli, qui, come nelle società più avanzate e nei paesi in via di sviluppo, sia necessaria per metter al centro la persona e perché, mai più, qualcuno si debba sentire escluso.