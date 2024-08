"Fuori pericolo le bimbe ferite nel crollo di Scampia" Lo annuncia il presidente De Luca: "Notizia che ci riempie il cuore di gioia"

"Sono tutte fuori pericolo di vita le sette bambine coinvolte nel crollo di Scampia del 22 luglio scorso. E' la notizia che stavamo aspettando e che ci riempie il cuore di gioia e di speranza. Per tre di loro la situazione resta comunque delicata e sara' necessaria ancora la degenza in ospedale, ma oggi e' davvero una bella giornata Il nostro ringraziamento ai medici ea tutti gli operatori sanitari del Santobono per lo straordinario lavoro fatto in queste settimane e l'augurio di una rapida guarigione a tutte. le bambine". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.