Campania, la spunta De Luca: il terzo mandato passa con il "compromesso" Via libera dalla prima commissione, il centrodestra insorge: "Cosa dice ora la Schlein?"

Dopo l’intesa politica sul terzo mandato siglata nel corso del vertice di maggioranza di questa mattina, nel tardo pomeriggio è arrivato il via libera anche da parte della prima commissione del Consiglio regionale. Il testo, adesso, sarà votato martedì 5 novembre in aula. Passa, dunque, la linea di Vincenzo De Luca che aveva proposto un "compromesso" politico per superare le pressioni della segretaria dem Elly Schlein, contraria al terzo mandato dello "sceriffo".

Le forze politiche che compongono la maggioranza, tuttavia, hanno sottolineato che quello in programma martedì rappresenta “un atto tecnico, di doverosa attuazione della legge nazionale 165/2004 in materia d'ineleggibilità, come peraltro già fatto da altre Regioni" e che "va distinto da tale adempimento formale di natura istituzionale il diverso aspetto politico, riguardante la scelta del futuro candidato presidente della coalizione”. “Tale decisione - spiegano dalla maggioranza - cui i firmatari del presente documento si impegnano lealmente a concorrere, avverrà al momento opportuno e sarà la conseguenza del confronto che si svilupperà in seno alla coalizione anche in aperto rapporto con gli organismi nazionali. Con questa impostazione, il presidente De Luca e le forze della coalizione, in condivisione con i livelli politici locali, sono impegnate a sostenere analoghi schieramenti impegnati in altre competizioni elettorali, in Campania ed a livello nazionale”.

Il via libera arrivato dalla Commissione, tuttavia, ha riacceso lo scontro politico. “La battaglia della Schlein è uguale a quella che feci io nel 2022, quando cambiai completamente la classe dirigente della Campania. Ci volle coraggio ma la storia ci ha dato ragione”, afferma Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania. “Diciamo alla segretaria del Pd di non avere paura. L'arroganza si sconfigge con il coraggio”.

Per Gianpiero Zinzi, consigliere regionale della Lega, “la rottura insanabile di queste ore tra il Pd e De Luca sembra in realtà un bluff. Il Pd campano voterà il terzo mandato e si piegherà ad una soglia di sbarramento tanto bassa da tutelare i capibastone di De Luca. Un altro capolavoro della Schlein".

Per Antonio Iannone, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia “i Consiglieri regionali del Pd campano hanno votato il terzo mandato per De Luca. E la Schlein cosa dice? I parlamentari hanno votato contro il terzo mandato e i consiglieri regionali a favore del terzo mandato. Esiste un Pd a Roma e un Pd a Napoli”.