Terzo mandato, De Luca ricompatta la maggioranza: si va verso il sì Decisiva la riunione di questa mattina, alle 17 la discussione in Commissione

Vincenzo De Luca ricompatta la maggioranza in Consiglio regionale e si prepara ad ottenere il via libera al terzo mandato. Questa mattina il presidente della Regione Campania ha presieduto un vertice di maggioranza che è servito a siglare un’intesa politica sul tema del terzo mandato. La decisione dovrà, adesso, essere ratificata dalla Prima commissione, slittata alle 17 di questo pomeriggio.

Da quanto si apprende si va verso l’approvazione del testo - che martedì arriverebbe all’esame del Consiglio regionale - che consentirebbe all’attuale presidente di candidarsi per la terza volta. La maggioranza, tuttavia, ha siglato un documento attraverso il quale rinvia la discussione per l’individuazione del candidato presidente alle valutazioni della coalizione. Un compromesso che era stato proposto dallo stesso De Luca e che, in caso di veto da parte del Partito Democratico, potrebbe consentirgli comunque di candidarsi contro il candidato scelto dai dem.

Rispetto a quanto trapelato nei giorni scorsi, il testo dovrebbe essere votato in commissione anche dai consiglieri del Partito Democratico (nove con De Luca), fatta eccezione per Carmela Fiola che ha da tempo preso una posizione differente.

Tra i principali emendamenti che saranno votati anche quello che introduce lo sbarramento al 2,5% per le liste che si presenteranno alle Regionali. La nuova legge elettorale, inoltre, prevede l’obbligo di dimissioni per tutti i sindaci (anche quelli di comuni inferiori ai 5mila abitanti) che vorranno candidarsi alle Regionali. In tal caso, però, il termine dovrebbe essere posticipato a tre mesi dal voto rispetto ai sei mesi attuali.