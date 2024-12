Aumento tassa di soggiorno a Napoli. Manfredi: "Turismo genera ricchezza" "Aumenta la domanda di servizi, e i costi non possono ricadere solo sui residenti"

- "La crescita del turismo a Napoli genera ricchezza per il territorio e ne siamo molto soddisfatti. Produce anche un aumento della domanda di servizi, il cui costo non puo' ricadere esclusivamente sui residenti. Oltre all'ampia programmazione culturale e turistica che stiamo mettendo in campo in tutti i quartieri della citta', per assicurare un'attrattivita' permanente occorre fare meglio sia in termini di quantita' che di qualita' dei servizi da garantire. Abbiamo deciso quindi un aumento dell'imposta di soggiorno, pur considerando che le nostre tariffe restano inferiori rispetto a quelle applicate nelle altre grandi citta'". Con queste parole il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha commentato la decisione della giunta comunale di aumentare le tariffe della tassa di soggiorno per i turisti a partire dal primo marzo 2025.