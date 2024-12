"Niente cellulare per i ragazzi fino a 14 anni: non fa bene" Il ministro Valditara: "Crea dipendenza, non aiuta la concentrazione e sui social ci sono insidie"

"Il cellulare, soprattutto l'abuso del cellulare, non fa affatto bene. Per questo ho detto che a scuola fino a 14 anni non si deve usare il cellulare". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenuto questa mattina alla presentazione della campagna di comunicazione 'W la salute!', promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con Giunti Editore, Giunti Scuola e l'Istituto Superiore di Sanità, iniziativa che, attraverso i personaggi Disney, affronta temi per la promozione di stili di vita sani. Rivolgendosi agli studenti di elementari e medie presenti in sala, Valditara ha detto: "Dite ai vostri genitori di non darvi il cellulare in mano. Il cellulare abitua alla dipendenza, non fa bene alla vostra capacità di memorizzare, di concentrarvi, e poi sul cellulare e nei social ci sono tante insidie. La Polizia postale mi racconta storie drammatiche. Dovete ritornare ad usare la penna, la carta, il libro. Poi ci sarà tempo per utilizzare il cellulare. Ma non create questa dipendenza, poi non ve la togliete più".