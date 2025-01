Lega Campania: in piazza a sostegno delle forze dell'ordine L'appello di Rivellini e Papa

“Invitiamo tutti i napoletani che credono nei valori della libertà e della democrazia, insieme alle altre forze politiche del centrodestra, a unirsi a noi per esprimere il nostro sostegno alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine”.

La Lega Napoli capitale sarà presente domani, sabato 25 gennaio in via Scarlatti al Vomero e domenica 26 gennaio in Largo Santa Caterina a Chiaia, oltre che ai banchetti situati davanti alle sedi di Piazza della Libertà (sabato) e Pianura (domenica, via Montagna Spaccata 371), dalle ore 10:00 alle 13:00.

“Scenderemo in piazza per raccogliere firme a sostegno delle forze dell’ordine, che ogni giorno affrontano il loro lavoro con grande sacrificio e professionalità, nonostante le crescenti difficoltà e gli attacchi sempre più frequenti da parte di facinorosi, criminali e intellettuali “radical chic”, che sembrano dimenticare il valore fondamentale della legge e dell’ordine.

Carabinieri e poliziotti, spesso con stipendi che non riflettono il rischio e l’impegno che affrontano, garantiscono la sicurezza, la libertà e la democrazia per tutti noi. Non possiamo permettere che il loro operato venga messo in discussione da chi preferisce difendere criminali, violenti o chi sfida apertamente la legge.

Ci saremo per dire grazie alle Forze dell’Ordine e per ribadire con forza che chi ruba, stupra, uccide o forza un posto di blocco non è un “gentiluomo”, ma un delinquente. È nostro dovere ricordare che le Forze dell’Ordine rappresentano l’ultimo baluardo della democrazia e vanno tutelate e rispettate”.

Così Enzo Rivellini ed Emanuele Papa della Lega Napoli. All’iniziativa sono invitate anche le altre forze politiche del centrodestra, perché la difesa della tenuta democratica del nostro Paese è una responsabilità condivisa e un bene comune.