Green card, Nappi, Lega: da De Luca "sfregio" alla miseria "Siamo stanchi di questi atteggiamenti alla marchese del Grillo"

"Seicentomila euro, quasi per tutti, sono una cifra irraggiungibile, per pochissime persone, magari, costituiscono i risparmi di una vita passata a lavorare e a sacrificarsi, mentre per Vincenzo De Luca si riducono a un assegno da staccare… Quanta arroganza ed ostentazione: un vero e proprio sfregio alla miseria, come diciamo dalle nostre parti.

Siamo stanchi di questi atteggiamenti alla ‘marchese del Grillo’, invece di cospargersi il capo di cenere per il danno arrecato ai campani e chiedere scusa per la vicenda delle inutili green card, il presidente della Regione si permette pure di fare lo smargiasso.

Non c’è limite alla decenza”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.