Napoletani a Roccaraso, Manfredi: "Rispettino le regole" Il sindaco: "Noi vogliamo che chi viene qui sia rispettoso: lo stesso facciano napoletani fuori"

"Dobbiamo garantire l'accesso a tutti, tutti hanno il diritto di andare in vacanza, ma tutti hanno il dovere di rispettare le regole. Invito tutti i napoletani che vanno Roccaraso a rispettare le regole così come vogliamo che chi venga a Napoli le rispetti". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a seguito dei fatti avvenuti a Roccaraso lo scorso fine settimane e in vista del prossimo che si avvicina e nel quale si prevedono grandi flussi dalla città verso la località sciistica. "Roccaraso è un luogo dove i napoletani da tantissimi anni vanno in vacanza - ha aggiunto - c'è grande amicizia e c'è sempre stata grande ospitalità. Come sempre sono gli eccessi a fare male: dobbiamo rispettare da napoletani i luoghi dove andiamo come noi pretendiamo che chi viene a Napoli rispetti i nostri. Il principio di reciprocità è fondamentale".