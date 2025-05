Piantedosi: Centrodestra fara' sintesi su candidato, io sto al mio posto Cosi il ministro dell'Interno alla convention di Noi Moderati

E' giusto che decisione sul candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Campania "avvenga attraverso un confronto tra i partiti che sapranno fare sintesi anche rispetto alla discussione piu' generale a livello nazionale". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in occasione della manifestazione "Noi e la Campania - In ascolto per una Regione di Diritti e Sviluppo", a Napoli. "Cirielli e' uno dei nomi, ma ce ne sono anche altri", ha aggiunto il ministro, sottolineando che il centrodestra trovera' "una risposta unitaria". In merito a una sua possibile discesa in campo, Piantedosi ha replicato: "Io faccio il ministro dell'Interno, quindi non e' solo una questione di aspirazioni personali. Credo che posso aiutare molto la Campania anche nell'attuale incarico. Quindi ritengo che sia preferibile che io stia al mio posto".