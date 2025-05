Regionali Campania, Carfagna: "Se richiesta mia candidatura valuterei" La segretaria nazionale di NoI Moderati: "Io donna di partito, sarei tenuta a seria riflessione"

"E' chiaro che se poi, per qualunque ragione, Cirielli non dovesse essere disponibile e la coalizione dovesse richiedermelo, io sono donna di partito e sarei tenuta a fare una seria valutazione". A dirlo, Mara Carfagna, segretaria nazionale di Noi moderati, rispondendo ai giornalisti che le chiedono quali caratteristiche dovrebbe avere il candidato di centrodestra e quale dei nomi che circolano preferisce. "Non stiamo giocando con le figurine. Non mi presto a quel gioco e cerco di affrontare il tema con serieta' - risponde Carfagna - io penso che l'indicazione del nome del candidato governatore spetti al partito di maggioranza relativa e cioe' Fratelli d'Italia, che ha avanzato un nome di tutto rispetto, Edmondo Cirielli, che conosco ormai da moltissimi anni, che apprezzo e stimo". "Se il candidato dovesse essere lui lo sosterrei con convinzione e con determinazione", aggiunge.