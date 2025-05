Regionali Campania, Lupi: "Carfagna? Se necessario, spero sia disponibile" Il presidente di NOI Moderati: "Mara è un pezzo di storia del centrodestra"

"Mara Carfagna ovviamente è un nome certamente autorevole, anche se lei non si propone, è un pezzo di storia di questa Regione, di storia del centrodestra, è il segretario di Noi moderati e quindi credo che, se ce ne fosse bisogno, spero si renderebbe disponibile".

Così il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi, a margine di un evento del partito a Napoli, rispetto al tema dell'individuazione del candidato presidente alla Regione Campania per il centrodestra in vista delle elezioni regionali che si terranno in autunno. "Oggi abbiamo in campo una serie di ipotesi - ha aggiunto - e credo che il lavoro debba essere innanzitutto quello di scegliere e costruire la migliore proposta politica e poi scegliere il miglior candidato che la possa rappresentare. Noi siamo per la politica, quindi ci va benissimo anche un esponente come Cirielli che è una candidatura autorevole non solo perché è viceministro, non solo perché è campano, ma innanzitutto perché esprime la candidatura del partito di maggioranza che guida la coalizione di centrodestra".

Nel concludere Lupi ha affermato che "la decisione sarà unitaria. Noi moderati abbiamo al nostro interno personalità che possano aiutare a vincere, a dare un contributo di contenuto, ma anche a scendere in campo qualora fosse necessario". Rispetto ai tempi per l'indicazione del candidato, Lupi ha espresso come timing "prima dell'estate anche perché non governiamo la Campania e quindi dobbiamo avere il tempo per spiegare il progetto politico e per presentare la nostra classe dirigente".