Referendum: "Il tuo sì conta", coop sociale lancia campagna contro astensionismo Da Napoli l'iniziativa in vista dell'8 e 9 giugno

È partita oggi Il Tuo Sì Conta la campagna di sensibilizzazione al voto promossa dalla cooperativa sociale napoletana Sepofà in vista del referendum dell'8 e 9 giugno. Attraverso brevi video diffusi quotidianamente sui canali social della cooperativa, la campagna coinvolge giornalisti, scrittori, operatori del terzo settore e attivisti, con l'obiettivo di informare e incoraggiare la partecipazione attiva al voto. "Ci stanno dicendo che non dobbiamo andare a votare. Ed è proprio per questo che dobbiamo farlo".

Così Roberto Malfatti, presidente di Sepofà secondo cui questo referendum "è scomodo per chi vuole continuare a ridurre tutele e ignorare il disagio sociale". "Con questa campagna - aggiunge - vogliamo parlare a chi oggi si sente distante o disilluso, e anche a chi semplicemente non sa nemmeno che si vota a causa del silenzio mediatico che circonda questi cinque quesiti.

Siamo convinti - continua Malfatti - che anche il Terzo Settore possa dare un piccolo ma importante contributo: far circolare informazioni chiare, creare spazi di confronto, riattivare il senso di partecipazione". Il primo contributo pubblicato è del giornalista Giorgio Velardi, esperto in politiche del lavoro, che affronta il tema del precariato stabile e del quesito referendario che propone di ripristinare l'obbligo di causale per i contratti a tempo determinato. Particolare attenzione sarà dedicata anche al quinto quesito referendario, che propone di dimezzare da 10 a 5 anni il tempo necessario per richiedere la cittadinanza italiana. "In tante delle nostre città - ancora Malfatti - migliaia di ragazze e ragazzi nati o cresciuti in Italia non si sentono riconosciuti. Il SÌ al referendum rappresenta un passo concreto verso l'inclusione e la giustizia sociale".