Ciarambino: "Leonardo rispetti i lavoratori di Nola e Pomigliano" L'appello del vice presidente del consiglio regionale della Campania

"Esprimo la mia piena solidarietà ai lavoratori degli stabilimenti Leonardo di Pomigliano d’Arco e Nola che oggi hanno scioperato per chiedere certezze sul loro futuro occupazionale. La mobilitazione di queste ore, promossa dai sindacati di categoria, è il segnale di un disagio reale che non può essere ignorato - dichiara Valeria Ciarambino, vice presidente del consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto - La richiesta di un piano industriale concreto, che garantisca stabilità e sviluppo, è legittima e urgente.

Leonardo deve dimostrare con i fatti di considerare strategici i siti di Pomigliano e Nola, puntando sulle eccellenze professionali dei suoi lavoratori, apprezzati ovunque come dimostra la recente commessa dall’Algeria per 16 Atr.

È un segnale positivo ma non basta: serve una visione lungimirante e un impegno concreto per la salvaguardia dell’occupazione e della produzione. Mi auguro che tutto ciò venga messo nero su bianco nella riunione di mercoledì, quando Leonardo presenterà ai sindacati le sue reali intenzioni - conclude Ciarambino - Il comparto aerospaziale campano è strategico per l’economia di tutto il Paese, Leonardo si confronti in modo trasparente con le rappresentanze sindacali e i lavoratori e le istituzioni tutte del territorio siano pronte a respingere con forza ogni ipotesi di ridimensionamento industriale e di disimpegno".