Governance Poll, Manfredi sul podio: "Grazie ai cittadini Napoli al top" Il sindaco di Ascoli Piceno, Fioravanti, da Napoli commenta: "Una gioia incredibile"

Medaglia di bronzo, per il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, nella particolare classifica Governance Poll sul gradimento dei primi cittadini e governatori, realizzata dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. L'anno scorso aveva conquistato il secondo posto, ma rispetto al giorno delle elezioni 4 anni fa perde poco meno di due punti percentuali.

"Sono grato ai cittadini che confermano la larga fiducia nell'azione di governo che stiamo mettendo in campo". Commenta Manfredi a margine del Consiglio direttivo dell’Anci convocato oggi nel complesso di Santa Maria La Nova a Napoli "È anche una soddisfazione non solo mia personale - aggiunge Manfredi - ma per tutta l'amministrazione, per il lavoro che si sta facendo, ed è anche un riconoscimento per Napoli. Stare sul podio significa che la città oggi è tra le meglio amministrate e questo grazie anche al grande contributo dei cittadini. Questo è motivo di orgoglio per tutti".

Marco Fioravanti sindaco di Ascoli Piceno, nonché vice di Manfredi nella guida dell’Anci, con il 70% di gradimento è il vincitore.

"Una gioia incredibile, - commenta - un risultato straordinario che voglio condividere con tutta la comunità ascolana". E' la prima volta in vetta al governance poll per un sindaco marchigiano e per un primo cittadino di Fratelli d'Italia. "Questa classifica testimonia l'ottimo lavoro che, con passione e dedizione, stiamo portando avanti nella città. Sapere che la comunità ascolana sta apprezzando l'attività amministrativa mi riempie d'orgoglio ma anche di responsabilità".

"In questi anni, abbiamo puntato molto su arte e cultura, green e mobilità sostenibile, sport e turismo, oltre ai tanti interventi pubblici e alla grande attenzione alla sfera del sociale. Un impegno che ci è stato riconosciuto anche a livello nazionale e che continua a essere apprezzato dalla comunità ascolana".

Per Fioravanti un percorso incredibile: l'elezione nel 2019 come sindaco più giovane di sempre di Ascoli Piceno, tre anni sul podio dell'indice di gradimento de Il Sole 24 Ore, la rielezione del 2024 con la percentuale più alta tra i sindaci dei Comuni capoluogo alle urne, ora questa nuova grande soddisfazione.