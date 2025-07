Gratteri conduce programma in tv? Nordio: "E' un pm, può fare quel che vuole" Il Ministro della Giustizia parla del caso del procuratore capo di Napoli

Una riforma costituzionale "in dirittura d'arrivo" in prima lettura al Senato; una seconda, doppia lettura parlamentare "più semplice e rapida"; referendum "nei primi mesi del 2026". Il guardasigilli Carlo Nordio, ospite del programma 'Quarta Repubblica' di Nicola Porro, torna a parlare delle tappe del disegno di legge a sua firma che reca, tra l'altro, la separazione delle carriere.

E' quanto riporta gNews, quotidiano on line del ministero della Giustizia. Un principio che c'è anche in altri ordinamenti - nella trasmissione vengono citati Portogallo, Francia, Germania - dove il pm è un "avvocato dell'accusa" legato al Governo.

E in Italia? "Sono convinto come ex magistrato che il pm debba restare autonomo e indipendente dalla politica", risponde il ministro Nordio, ribadendo uno dei capisaldi della riforma.

Tra i temi affrontati nell'intervista, la vicenda del procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, che condurrà a titolo gratuito una trasmissione su La7. Nordio commenta: "È un pm, quindi una parte come l'avvocato, e ha tutto il diritto di dire quello che vuole", dice il Guardasigilli; diversamente dal giudice che, prosegue, "deve essere terzo, imparziale e parlare soltanto attraverso i provvedimenti". L'accettazione dell'incarico in tv da parte di Gratteri, aggiunge Nordio, "di fatto legittima la nostra proposta di separazione delle carriere".