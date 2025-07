Anpi collinare Aedo Violante Napoli: "Solidarietà a Francesca Albanese" "Sostenerla non significa schierarsi politicamente"

L’Anpi collinare “Aedo Violante” esprime piena solidarietà a Francesca Albanese, relatrice speciale delle nazioni unite per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati, sottoposta a non meglio precisate "sanzioni" da parte degli Stati Uniti.

Francesca Albanese sta svolgendo un lavoro coraggioso, rigoroso e profondamente umano nel denunciare le gravi violazioni del diritto internazionale che da troppo tempo segnano la vita del popolo palestinese.

Le sue analisi si basano su fatti, testimonianze e norme condivise dalla comunità internazionale, per questo meritano ascolto, rispetto e tutela, non delegittimazione.

Attaccare chi si batte per la giustizia e per i diritti umani è sempre pericoloso. Lo è ancor di più quando si tenta di mettere a tacere un’esperta indipendente delle Nazioni Unite con accuse infondate o strumentali. È nostro compito, come eredi della Resistenza, difendere chi lavora per la pace, la dignità e l’autodeterminazione dei popoli.

Sostenere Francesca Albanese non significa schierarsi politicamente, ma ribadire un principio: i diritti umani non sono negoziabili e chi li difende, con onestà e coraggio, non deve mai essere lasciato solo.