Cirielli: "Sangiuliano risorsa per l'Italia e Fdi, se si candida tappeto rosso" Ad affermarlo è il viceministro agli esteri

Gennaro Sangiuliano "è una risorsa, sia per l'Italia che per Fratelli d'Italia. È stato un ottimo ministro. L'ho difeso fino alla fine: non ha violato nessuna norma, non può essere costretto alle dimissioni per ragioni personali. È una persona di spessore, farà la scelta giusta. Se vorrà candidarsi, gli faremo il tappeto rosso, altrimenti no. Nessuno lo tirerà per la giacchetta".

Lo ha detto il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli a margine della kermesse di Ecr party a NAPOLI, rispondendo a chi gli chiedeva se l'ex ministro della Cultura, presente alla tre giorni dei conservatori europei, sarà candidato alle prossime regionali in Campania.