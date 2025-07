Regionali Campania, incontro Schlein - De Luca: "No a veti sui candidati" "Incontro proficuo e positivo per una sintesi finale"

Un incontro definito “positivo e proficuo”, quello avvenuto nelle ultime ore tra la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. A renderlo noto sono fonti ufficiali del Nazareno, che sottolineano come il confronto abbia avuto al centro le prossime elezioni regionali e l'importanza strategica della Campania per il futuro del centrosinistra e del Paese.

Schlein e De Luca si sono confrontati su quello che viene definito il “punto di partenza irrinunciabile” per la costruzione dell'alleanza progressista: il programma. Un'agenda politica che, secondo quanto emerge dal Nazareno, deve fondarsi sull’esperienza amministrativa maturata in Campania negli ultimi anni e sui risultati ottenuti. L’obiettivo condiviso è assicurare stabilità e continuità a una Regione considerata centrale per l’equilibrio politico nazionale e cruciale per i cittadini che vi risiedono.

La segretaria dem ha ribadito la volontà di porre al centro della discussione i contenuti, a partire dai bisogni dei territori e dalla capacità di rispondere alle sfide sociali, ambientali ed economiche della Campania. Un’impostazione che guarda al superamento delle logiche di scontro interno e alla costruzione di una sintesi capace di tenere insieme le diverse sensibilità del fronte progressista.

Proprio su questo punto è emersa una convergenza tra Schlein e De Luca: evitare veti e pregiudizi nella scelta del prossimo candidato presidente, privilegiando invece un percorso di dialogo e di condivisione con le realtà locali. Una scelta che punta a rafforzare la coalizione progressista e a renderla competitiva in vista di una tornata elettorale che si preannuncia tutt’altro che scontata.

“Occorre creare le condizioni per una sintesi finale”, sottolineano le fonti, indicando come questa possa avvenire solo a partire da una visione comune e da un patto programmatico solido. L’apertura, seppur prudente, rappresenta un segnale di distensione in un rapporto – quello tra Schlein e De Luca – che negli ultimi anni è stato spesso segnato da tensioni e divergenze, anche pubbliche.

Il confronto, dunque, non ha ancora sciolto il nodo centrale – quello della candidatura – ma ha posto le basi per un percorso unitario che mira ad allargare il campo, ricucire fratture interne e rilanciare il ruolo del Pd come forza di governo credibile, radicata e capace di interpretare i bisogni della società campana.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se il dialogo tra Schlein e De Luca potrà davvero portare a una soluzione condivisa, capace di evitare lacerazioni e spaccature nel centrosinistra. Intanto, il primo passo è stato compiuto: tornare a parlarsi, mettendo al centro il programma e l’interesse dei cittadini.