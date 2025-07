Muscarà: "Movimento 5 Stelle? "Traditori" della loro storia" "Altro che destra e sinistra. Noi vogliamo solo il bene di questa terra"

"Altro che destra e sinistra. Ancora stiamo qui a parlare di destra e sinistra? Noi vogliamo solo il bene di questa terra".

Con queste parole la consigliera regionale indipendente Marì Muscarà ha aperto la conferenza stampa che si è tenuta oggi presso la Sala "Don Peppe Diana" del Consiglio Regionale della Campania. Una conferenza fortemente voluta da Muscarà per fare chiarezza in un clima politico sempre più confuso e privo di reali alternative.

"Dopo dieci anni di opposizione - ha dichiarato - continuo a ribadire, con coerenza, che la Regione a guida De Luca è stata gestita male, in modo opaco e verticistico. La mia idea è quella di una Campania partecipata e plurale, costruita dal basso, con i cittadini, e non sulle spartizioni di potere».

La Consigliera ha poi duramente attaccato il Movimento 5 Stelle, partito dal quale è uscita cinque anni fa, denunciandone le derive: «Il M5S ha cancellato anni di finta opposizione e oggi si è schierato definitivamente con chi ha sempre fatto finta di combattere. Cinque anni fa ho lasciato il Movimento perché i tradimenti erano più forti degli impegni presi. Da allora, da sola, ho continuato a fare opposizione vera in Consiglio Regionale.

E continuerò a farla se le cose andranno avanti così. Non posso credere che si possa costruire qualcosa sulle macerie lasciate da De Luca. Né posso credere in alleanze tra Pd, 5 Stelle e altri trasformisti dell’ultima ora. Guardate cosa hanno fatto, non cosa promettono oggi».



Durante la conferenza è stato presentato un progetto politico aperto alla società civile: «Ci rivolgiamo a quella parte della Campania fatta di persone perbene, di napoletani e campani esclusi da questa politica schifosa, che oggi non votano più perché non si sentono rappresentati. A loro diciamo: è ora di rientrare, di costruire un’alternativa vera».

Accanto a Muscarà, hanno partecipato alla conferenza Salvatore Ronghi, Presidente di Sud Protagonista, Giuseppe Basile, Segretario Nazionale del Movimento Evoluzione e Libertà, e il suo vice Pietro Funaro. Ronghi ha sottolineato: «Serve un piano concreto per la Campania. C’è troppa confusione da parte di entrambi gli schieramenti. Noi non siamo schierati con nessuno, ma vedremo chi avrà il coraggio di sostenere davvero la nostra battaglia». Una cosa è certa: l’opposizione vera continua. Con volti noti, esperienze maturate e l’obiettivo di dar voce a chi finora è stato lasciato fuori da ogni tavolo di potere.