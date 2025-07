Conti in rosso al comune, Baretta: "Contributo Patto per Napoli non pervenuto" Oggi la manovra di assestamento del bilancio in consiglio comunale

La manovra di assestamento di bilancio del Comune di Napoli ha un valore di circa 50 milioni di euro. Questo il dato riferito dall'assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta, che ha presentato il documento contabile al Consiglio comunale che oggi è chiamato a discutere e approvare la delibera.

"L'assestamento - ha detto Baretta - prevede un incremento di spesa di circa 18 milioni che, oltre a quanto già previsto nel bilancio preventivo, si aggiungono ai 17 della 'manovrina' recentemente approvata e ai 14 milioni della devoluzione di una prima quota dei cosiddetti 'mutui dormienti', per un totale di circa 50 milioni. Non è poco per un Comune come il nostro che è un ente in predissesto, sottoposto ad un piano di riequilibrio finanziario". L'esponente della Giunta Manfredi ha evidenziato che la manovra di assestamento arriva in aula "nei tempi previsti" e che con essa si conclude "la prima fase della sessione di bilancio 2025".

Baretta, non ricevuto ancora contributo Patto Napoli



"Non abbiamo ancora ricevuto il contributo del Patto per Napoli di quest'anno che doveva essere erogato a marzo - ha aggiunto l'assessore Baretta - Dobbiamo, perciò, integrare con risorse provenienti dal nostro bilancio il recupero del disavanzo: si tratta di circa 60 milioni che vengono sottratti alla spesa corrente e agli investimenti per essere destinati a pagare deficit e debiti contratti in passato e che abbiamo ereditato".

"D'intesa con la Corte dei Conti, possiamo portare in bonis il Comune nel 2032, ma è una strada ancora molto in salita in quanto prevede per il solo recupero del disavanzo un impegno pari a 175 milioni annui, per tutto il triennio di competenza del bilancio".